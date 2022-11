EMPOLI - L'Empoli è tornato ad allenarsi al Castellani per preparare la ripresa del campionato in programma a gennaio. Gli azzurri di Paolo Zanetti proseguiranno a lavorare ad Empoli fino a giovedì 1 dicembre, poi sarà la volta del mini ritiro in Spagna. Il rientro in Italia è previsto il 9 dicembre. Intanto, come annunciato tramite comunicato ufficiale sui propri canali ufficiali, l'Empoli affronterà in amichevole il Monaco venerdì 16 dicembre allo Stadio Carlo Castellani alle ore 17.00.