Fiorentina-Espanyol 4-2 ai rigori: Vlahovic in gol davanti al suo agente

FIRENZE - La Fiorentina ha vinto il trofeo l'Unbeatables Cup battendo ai rigori l'Espanyol per 4-2 dopo lo 0-0 nei minuti regolamentari: a segno per i viola Vlahovic, Sottil, Saponara e Benassi, per gli spagnoli Gracia e Melamed mentre Embarba ha calciato alto e Merida si è fatto respingere il tiro da Dragowski. Per Vincenzo Italiano è stato l'esordio al Franchi riaperto nell'occasione al pubblico dopo un anno e mezzo, seppur parzialmente: alla fine gli spettatori in Maratona sono stati 2126. Il tecnico viola, a sei giorni dal debutto in Coppa Italia, ha tenuto in campo per tutta la gara, contrassegnata dagli omaggi a Davide Astori e Daniel Jarque ai minuti 13 e 21, il corteggiatissimo Vlahovic (il suo agente Darko Ristic oggi era allo stadio) mentre sono rimasti in panchina Milenkovic (sul quale c'è forte l'interesse del West Ham) e in tribuna Lirola (sempre nel mirino del Marsiglia). Assenti anche l'unico acquisto finora fatto dal club viola, Nico Gonzalez costato ben 29 milioni di euro, German Pezzella accostato al Torino (il difensore argentino ha partecipato alla fine alla premiazione), Erik Pulgar e Gaetano Castrovilli che giocheranno domani mattina contro il Montevarchi, sempre al Franchi ma a porte chiuse. ''Test non facile ma i ragazzi hanno risposto bene'' ha commentato Italiano ai canali del club. Infine striscioni e duro comunicato degli ultrà della curva Fiesole contro le nuove maglie e in particolare la scelta del giglio alabardato che rimanda alle divise viola anni Ottanta e alla contestata gestione-Pontello. ''E' un insulto alla nostra storia'' hanno scritto i tifosi.