Italiano: "Fiorentina, con l'Atalanta dovrai sudare"

FIRENZE - "Questo clima è ideale per lavorare. Atalanta? Una delle più forti del campionato, sarà difficile. Mi fa piacere ritrovare i tifosi, è tornato entusiamo con le ultime prestazioni. Cerchiamo sempre di ottenere il massimo dopo le sconfitte, in queste due gare ci siamo riusciti e speriamo di trovare la continuità mancata nel girone d'andata". Lo ha dichiarato l'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, in vista del prossimo match: "L'Atalanta è una grande squadra per come affonta le partite, dovremo essere bravi: dobbiamo resettare e fare qualcosa di più rispetto alle gare precedenti, che sono state molto equilibrate: abbiamo vinto ma poteva succedere di tutto: dovremo sudare tantissimo per portare a casa un risultato positivo. Dragowski? E' un portiere di valore, a volte cambiano le gerarchie, ma non sono per scelte dell'allenatore. Avrà voglia di rivalsa, sono certo che cercherà di fare una grandissima prestazione. Ogni partita è un esame: tre anni fa l'Atalanta non era quella di adesso, è un percorso difficile ma penso anche la Fiorentina possa crescere molto". Il tecnico della Juve Allegri ha detto che la Fiorentina può rientrare nella corsa Champions: "Parole che fanno piacere, vuol dire che siamo nei pensieri delle altre squadre. Siamo temibili per tutti, dobbiamo recuperare due partite e con un eventuale bottino pieno sarebbe un'altra classifica. Possiamo costruire qualcosa di importante qui a Firenze. Piatek? Molto contento per i gol fatti e per quelli che vuole fare. Professionista esemplare, pensa prima al bene della squadra e poi all'obiettivo personale. Mi è piaciuto anche come è sceso in campo Cabral nei 15' finali".