Fiorentina, Gonzalez vuole brillare nello stadio di Diego

FIRENZE – E adesso Nico Gonzalez sogna in grande. L' argentino della Fiorentina sta vivendo un periodo molto positivo sia dal punto di vista atletico che mentale, considerato che nell'ultimo periodo, oltre ad aver segnato con la Viola, lo ha fatto pure con la sua nazionale, nella partita del 26 marzo contro il Venezuela. Gonzalez si è ripetuto domenica, nel derby con l'Empoli e adesso c'è una tappa fondamentale in campionato, per lui e per la Fiorentina: la gara in casa del Napoli. Già, proprio così. Una sfida tostissima, dal sapore speciale, soprattutto per Nico che è argentino. Lo stadio che tutti i napoletani, ma pure gli argentini amano: il Diego Armando Maradona. Gonzalez ci sta già pensando e segnare lì sarebbe veramente qualcosa di straordinario. Ci spera anche Vincenzo Italiano, perchè ora parte lo sprint per un posto in Europa e serviranno molte frecce per scagliare i colpi decisivi.