FIRENZE - Un gol in avvio che ha indirizzato la gara contro la Roma, su calcio di rigore e soprattutto un'esultanza che non è passata inosservata: Nico Gonzalez, ha infatti mimato la famosa mitragliatrice, marchio di fabbrica di Gabriel Omar Batistuta. E la rivisitazione non è passata inosservata a Batigol, che, sul proprio profilo Instagram, ha condiviso una storia nella quale le due "mitragliatrici argentine" vengono messe a confronto.