Odriozola: "Con la Fiorentina sono cresciuto molto. Pronto per il Real"

FIRENZE - "Firenze è la culla del Rinascimento e ho avuto una rinascita calcistica. Ho parlato con Carlo Ancelotti e abbiamo deciso che era giusto andare in prestito e giocare. Non poteva andarmi meglio. Ho imparato molto, soprattutto nella fase difensiva". Lo ha dichiarato l'esterno destro difensivo Alvaro Odriozola, in un'intervista rilasciata all'emittente Onda Cero. Lo spagnolo dopo un anno di prestito alla Fiorentina tornerà dalla prossima stagione a vestire la maglia del Real Madrid, club proprietario del cartellino. "In Italia si impara molto, tatticamente, è come un master - ha aggiunto Odriozola -. Ho giocato molto, la Fiorentina è tornata in Europa, è andato tutto alla perfezione. Due mesi dopo il mio arrivo ho rilasciato la mia prima intervista in italiano e mi hanno detto che parlavo già meglio di Joaquin. Mi hanno detto che qui era molto amato per il suo modo di essere". "Nella mia testa e nel mio cuore mi sento pronto per il Real Madrid - ha concluso Odriozola -. E' stato un grande anno. L'ho raccontato al mio agente e questo è il obiettivo".