Fiorentina, ritiro estivo a Moena dal 10 al 24 luglio

FIRENZE- Ancora una volta la Val di Fassa. Come ormai da 10 anni a questa parte, la Fiorentina disputerà la prima fase della preparazione estiva dal 10 al 24 luglio prossimo a Moena. Oltre ai ragazzi di Italiano ci saranno anche le calciatrici della prima squadra femminile che farà la propria preparazione dal 24 luglio al 7 agosto. Il centro sportivo 'Cesare Benatti', ospiterà entrambe le squadre viola per le sedute di allenamento giornaliere. Confermato il Viola Village, punto di ritrovo per tutti i tifosi della Fiorentina a seguito della squadra, con un ricco programma di attività ed eventi nel corso delle due settimane di ritiro. "Siamo orgogliosi di questa partnership così longeva - ha dichiarato Giuseppe Barone, direttore generale del club viola. "Moena e tutta la Val di Fassa sono diventate di fatto la seconda casa della Fiorentina, conquistando i nostri tifosi con una calorosa accoglienza e la capacità di rinnovarsi anno dopo anno".