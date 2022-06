Viola, Sensi oltre a Dodo. Subito i ruoli strategici

FIRENZE- Sta per arrivare il giorno del tanto atteso incontro tra Barone e Vincenzo Italiano per gettare le basi sulla prossima stagione della Fiorentina. Due le esigenze principali: un terzino destro per sostituire Odriozola e un regista, vice Ambrabat o alter ego di Torreira. Nelle ultime ore i nomi più caldi sono quelli di Dodo per la fascia e Sensi per il centrocampo. Il giocatore dello Shakhtar è il profilo giusto: il brasiliano ha aperto alla Fiorentina anche sotto l’aspetto dell’ingaggio, ma serve la collaborazione degli ucraini per scendere sotto i quindici milioni della richiesta iniziale. Altre cifre e soprattutto altre formule nella discussione che riguarda Sensi. Intanto, c’è da comporre il futuro di Pulgar, tornato da cinque mesi con scarso successo al Galatasaray: riproporlo al posto di Torreira sarebbe un azzardo con annessi rischi. L'alternativa a Sensi sarebbe Tavarnier del Montpellier, che consentirebbe a Italiano di garantirsi un regista “incursore” com’è stato spesso con Torreira in una sorta di 4-2-3-1. Sempre per il ruolo è stato messo sotto osservazione Ibrahima Sissoko. Origini maliane, 24 anni, gioca nello Strasburgo, grande presenza fisica sul terreno di gioco: un vice Amrabat a tutti gli effetti.