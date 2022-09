Fiorentina, Italiano: "Buttati due punti importanti. Manca concretezza davanti"

FIRENZE - Esordio amaro per la Fiorentina in Conference League. I viola al Franchi non vanno oltre l'1-1 contro i lettoni del Riga. Queste le parole di Vincenzo Italiano ai microfoni di Sky Sport nel post partita:"Paghiamo questa poca freddezza sotto porta. I ragazzi hanno fatto di tutto per vincere, abbiamo avuto tantissime occasioni e poi c'è da dire che veniamo subito puniti quel poco che concediamo. Secondo me oggi buttiamo due punti importanti. Sono passate sette partite ufficiali, in questo inizio di stagione ho dovuto fare rotazioni obbligate ed è chiaro che puoi perdere lucidità e identità. La differenza in questo momento, la fa la poca concretezza negli ultimi 16 metri. La gente si aspetta di più? Abbiamo perso solo una gara e usciamo tra i fischi, ma i fischi mi spronano a fare meglio e dare di più. Mi dispiace che si possa perdere l'entusiamo in pochi mesi, ma lotteremo per uscire di nuovo tra gli applausi".