Fiorentina, ansia Italiano: Jovic in dubbio per l'Inter

FIRENZE - Luka Jovic resta in dubbio per la sfida di sabato al Franchi contro l'Inter: scongiurato l'infortunio muscolare l'attaccante della Fiorentina, uscito lunedì nei primi minuti della trasferta con il Lecce, è alle prese con un fastidio articolare all'anca secondo quanto fatto trapelare dalla società e verrà rivalutato nei prossimi giorni. Difficile al momento anche il recupero per sabato di Riccardo Sottil anche se starebbe iniziando a smaltire il problema alla schiena di cui soffre da tempo. Intanto il resto della squadra ha ripreso oggi la preparazione dopo un giorno di riposo. Per la gara con l'Inter tornerà a disposizione Amrabat che ha scontato il turno di squalifica.