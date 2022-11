Fiorentina, Italiano: "Gonzalez e Sottil out con la Samp. Torna Amrabat"

FIRENZE - Alla vigilia della sfida contro la Sampdoria di Stankovic, valevole per la tredicesima giornata di Serie A, è intervenuto in conferenza stampa l'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano. Ecco le sue parole: "Il nostro obiettivo sarà chiaro: ottimizzare in termini di punti prestazioni come quelle fatte nelle ultime partite. Sono contento perchè siamo tornati a fare gol e a stare molto dentro le partite con una maggiore concentrazione". "Avevamo subito qualche gol di troppo per disattenzioni e scarsa concentrazione - continua Italiano -. Nelle ultime gare però ho visto i ragazzi più concentrati. Anche Terracciano dietro ci sta dando una grande mano". Sulla Sampdoria: "Loro arrivano da un momento non facile, ma nelle ultime gare sono riusciti ad ottenere risultati. La Samp è una squadra con qualità per venire fuori da questo momento. Sappiamo che ci aspetta una gara difficile". Sulla situazione infortunati: "In campo teniamo un buon ritmo, stiamo bene. Molti stanno recuperando la condizione. Saranno assenti Nico Gonzalez e Sottil, ma tornerà Amrabat".