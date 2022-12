Amichevole, Arezzo-Fiorentina 1-4: Benassi in gran spolvero con una tripletta

AREZZO - Allo Stadio Comunale "Città di Arezzo" la Fiorentina di Italiano ha battuto 4-1 l'Arezzo in amichevole. Netto poker viola alla formazione guidata da Indiani e militante nel Girone E di Serie D. Buon ritmo e diverse note positive per la Fiorentina. Un super Benassi si è preso la scena andando a segno per ben tre volte. Le marcature del centrocampista classe '94 sono arrivate tutte nel primo tempo (7', 39' e 43'). Splendido il secondo gol, un tiro al volo di destro potentissimo sul secondo palo su cross dalla sinistra di Biraghi. Nella ripresa il gol dell'Arezzo è stato siglato da Convitto al 33'. A chiudere il punteggio sul 4-1 ci ha pensato Ikone in pieno recupero al 48'. Diverse risposte positive per Italiano che nell'undici iniziale ha schierato anche i classe 2004 Kayode e Amatucci e il 2002 Bianco.