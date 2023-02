Fiorentina, Italiano: "Amrabat? Ha chiesto scusa. Ora dia tutto fino a giugno"

FIRENZE - La Fiorentina ottiene il pass per le semifinali di Coppa Italia. Al Franchi battuto 2-1 il Torino. Nel post-gara ha parlato così l'allenatore dei viola, Vincenzo Italiano: "Siamo stati bravi, concentrati e intensi. Abbiamo ritrovato dei giocatori importanti che sono mancati". Su Jovic: "Oggi ha fatto l'attaccante: un gol e aveva fatto un bell'assist per Kouame. Bene nel secondo tempo, ma può lavorare meglio. Poi se la palla arriva sa buttarla dentro, lui vive di questo". Sul rientro di Castrovilli: "Non va sottovalutato il problema al polpaccio, ma tra qualche settimana sarà a disposizione".