Amrabat come Osimhen: ecco cosa indosserà il marocchino nelle prossime ore e perché

FIRENZE - La Fiorentina sarà impegnata domenica prossima nel match contro il Bologna, valevole per la seconda giornata del girone di ritorno di Serie A. Non saranno disponibili ancora Riccardo Sottil e Gaetano Castrovilli. Per loro solo lavoro personalizzato quest'oggi. Anche il centrocampista marocchino, Sofyan Amrabat, ha lavorato a parte dopo aver riportato un violento trauma contusivo al volto nel match contro il Torino in Coppa Italia.