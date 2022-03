Parma, il 5 marzo Women's Day al Tardini

Il comunicato ufficiale del Parma

"Nei diversi momenti che il Parma Calcio 1913, in questi giorni, dedicherà alla settimana in cui si ricordano i diritti delle donne, il settore femminile del club Crociato è direttamente coinvolto. A cominciare dal primo appuntamento, il Women’s Day di sabato 5 marzo allo stadio Ennio Tardini, in occasione della partita di Serie B Parma-Reggina (ore 14:00), con l’ingresso a 1 euro riservato a tutte le donne. La prima squadra del Parma Femminile, che sarà presente sugli spalti insieme a una folta rappresentanza delle formazioni giovanili femminili, ha voluto promuovere l’iniziativa con un simpatico spot di invito. Tutte le donne potranno entrare allo stadio Tardini in ogni settore, anche in quello riservato alla tifoseria ospite, al prezzo simbolico di 1 euro. Questi titoli di ingresso si potranno acquistare esclusivamente nei punti vendita del circuito Ticketone di tutto il territorio nazionale fino alle ore 13 del giorno della gara (non sono disponibili on line e ai botteghini dello stadio)".