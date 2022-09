PARMA - "L’alluvione che ha travolto le Marche ha colpito profondamente il nostro Club". Lo si legge in una nota apparsa sul sito ufficiale del Parma: "Tutti - prosegue il comunicato - siamo rimasti sotto choc per quanto è capitato nelle ultime ore". Per questo motivo, conclude il comunicato, "il Parma Calcio ha deciso di scendere in campo oggi con il lutto al braccio, esprimendo la massima solidarietà al popolo marchigiano". La gara dei crociati è in programma alle 14, sul campo dell'Ascoli.