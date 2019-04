Serie A Sassuolo, differenziato per Adjapong e Marlon

SASSUOLO - Dopo il successo contro il Chievo, il Sassuolo è tornato ad allenarsi oggi pomeriggio al Ricci in vista del prossimo match di campionato, contro la Lazio. Seduta defaticante per i calciatori scesi in campo ieri al Mapei Stadium, per il resto della squadra riscaldamento, prevenzione in palestra, esercitazioni tecnico tattiche per la conclusione in porta e partitelle finali ad alta intensità su campo ridotto. Lavoro differenziato per Claud Adjapong e Marlon. Per domani è in programma la rifinitura, mattutina. Alle 12.45 la conferenza prepartita del tecnico Roberto De Zerbi.

Il Sassuolo condanna il Chievo con un roboante 4-0