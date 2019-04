Serie A Sassuolo, lavoro a parte per Marlon e Adjapong

SASSUOLO - Il Sassuolo ha ripreso questo pomeriggio la preparazione in vista del prossimo turno di campionato in programma domenica in casa contro il Parma. I neroverdi hanno svolto riscaldamento e lavoro di prevenzione in palestra, quindi si sono divisi in due gruppi: esercitazioni tecniche e lavoro metabolico a secco per chi è ha giocato contro la Lazio, per il resto della squadra conclusioni in porta e partitelle ad alta intensità su campo ridotto. A parte Claud Adjapong e Marlon: la loro presenza contro i gialloblu non è assolutamente garantita.

