Sassuolo, De Zerbi: "Prendere tre gol dà molto fastidio"

REGGIO EMILIA - "Le occasioni del secondo tempo? Ma ne abbiamo avute anche nel primo, qualcosa si era creato. Poi il ritmo era blando per il caldo terribile. Ma abbiamo fatto 20 tiri, più del triplo di quanto hanno fatto loro, così come le occasioni da rete, più del doppio. Prendere tre gol dà molto fastidio". Questo il commento di Roberto De Zerbi dopo il 3-3 odierno con il Verona, il secondo consecutivo dopo quello di San Siro con l'Inter. "Dobbiamo mettere a posto queste cose, perchè il campo dice anche come li hai presi i gol. E questi erano evitabili". "Io passo tanto dall'aspetto mentale, noi non è che non siamo attenti alla fase difensiva, ma probabilmente in alcuni momenti caliamo l'intensità mentale. E in questo campionato quando sbagli vieni punito, non ci possiamo permettere errori in queste situazioni semplici".

SASSUOLO-VERONA 3-3: LA CRONACA