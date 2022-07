Sassuolo, stop per Traore: il bollettino medico

SASSUOLO - In casa neroverde si registra uno stop forzato. Il trequartista ivoriano, Hamed Traore, si è fermato per una frattura al quinto metatarso del piede sinistro ed è stato costretto a dare forfait per il ritiro insieme alla squadra a Vipiteno. Con una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito, il Sassuolo, infatti, rende noto che "Hamed Traorè non sarà aggregato al gruppo squadra per la preparazione in corso a Vipiteno. Il calciatore neroverde è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per la riduzione della frattura al quinto metatarso del piede sinistro. Ulteriori valutazioni saranno effettuate nei prossimi giorni".