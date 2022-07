Sassuolo, il Mapei si rifà il look per la prossima stagione

SASSUOLO - Restyling imponente per il Mapei Stadium di Reggio Emilia. Il Sassuolo sta provvedendo, per opera di Mapei, società proprietaria della struttura, ai lavori di manutenzione straordinaria, che sono iniziati a fine giugno e che proseguiranno fino a metà agosto, in vista degli impegni dei neroverdi in A e della Reggiana in Serie C. Un campo completamente rinnovato, accesso con gli smartphone grazie a dei tornelli digitali di ultima generazione e rifacimento delle coperture delle tribune Est e Ovest: queste le novità per la prossima stagione sportiva. Lo stesso ad neroverde, Giovanni Carnevali, ha sottolineato l'importanza di poter usufruire di una struttura con alti standard internazionali. "Uno tra gli stadi più moderni d'Italia", ha rimarcato il presidente del Sassuolo, Carlo Rossi.