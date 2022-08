Sassuolo, Dionisi: "Berardi? Problema muscolare. Pari risultato giusto"

REGGIO EMILIA - Il Sassuolo pareggia 0-0 in casa contro i campioni d'Italia del Milan. Al termine del match, è intervenuto ai microfoni di DAZN il tecnico dei neroverdi, Alessio Dionisi. Queste le sue parole: "Il risultato è stato giusto, però la migliore occasione della partita l'abbiamo avuta noi. Il Milan ha inserito forze fresche con giocatori di livello superiore al nostro, noi invece degli esordienti e un giocatore come Marchizza che tornava da un crociato. Sono felice per lui. Felice per la prestazione. Non dobbiamo mai rinunciare a giocare, nell'atteggiamento difensivo di squadradobbiamo ancora migliorare. Speriamo di continuare così senza mai trascurare il gioco, dobbiamo passare dal gioco perché siamo meno strutturati degli altri". Sulle condizioni di Berardi: "Ho parlato con lui e la sensazione è che si tratti di un problema muscolare. Vedremo. Preoccupazioni? Per i giocatori usciti dal mercato dico che noi formiamo giocatori che possono andare in grandi squadre. Abbiamo giocato alla pari nel primo tempo, dovevamo essere ordinati perché l'occasione con la riconquista siamo andati ad attaccare l'area. Ora c'è la Cremonese che dovrà essere la partita più importante per noi". Su Matheus Henrique e Alvarez: "Matheus Herinque è ormai una certezza. Alvarez lo dobbiamo scoprire perchè è arrivato da un altro tipo di calcio però i movimenti sono quelli da attaccante. E' una spugna, noi ci stiamo lavorando e lui ci sta mettendo l'atteggiamento giusto".