Sassuolo, Dionisi: "Berardi? Se la squadra continua così dovrà sudare"

REGGIO EMILIA - Il Sassuolo conferma il buono stato di forma, dando continuità alle prestazione e ai risultati travolgendo (5-0) al Mapei Stadium la Salernitana. Queste le parole del tecnico dei neroverdi Alessio Dionisi: "Non fatemi domande sull'arbitro, altrimenti si rende la cosa più eclatante. Per me non c'è differenza, più se ne parla, più si sottolinea la differenza. Complimenti? Oggi si sprecano perché il risultato è rotondo. Abbiamo fatto molto bene, realizzando anche più di quanto creato.Non era una gara da 5-0. Sono felice per l'atteggiamento, e di non aver preso gol. Felice per Obiang che rientra dopo più di un anno, è una persona importante per il gruppo. Dobbiamo essere propostivi ma soprattutto positivi per aiutare tutti a venire fuori, anche chi fatica di più. L'allenatore è una componente importante ma la differenza poi la fanno i calciatori. 12 punti sono un buon bottino ma non ci accontentiamo. Sappiamo che arriveranno partite difficili e dobbiamo farci trovare pronti. Lavoro per far rendere tutti al massimo, ci manca anche Traorè. Fa piacere parlare degli altri e non solo degli assenti. Stiamo lavorando per migliorarci". Su Berardi: "Quando rientrerà difficilmente non giocherà, ma dovrà sudare se la squadra continua così".