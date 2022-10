Primavera, Cannavaro regala i tre punti al Sassuolo: 1-0 in casa dell'Inter

MILANO - Il Sassuolo infligge un'altra sconfitta all' Inter di Cristian Chivu ormai in evidente crisi di risultati, visto che la squadra nerazzurra non ha mai trovato i tre punti in otto gare di campionato, condizionati da 3 pareggi e 5 ko. I neroverdi passano quindi (1-0) sul campo dei nerazzurri, grazie ad una rete di Cannavaro nella ripresa. Un successo che per il Sassuolo significa quarto posto a quota 16 punti, a (-3) dalla vetta occupata dal Frosinone .

Primo tempo: poche emozioni, il risultato non si sblocca

Primo squillo Sassuolo: Russo ci prova dalla distanza, nessun problema per Botis. Al 15' ecco l'Inter: Carboni arriva sul fondo e crossa verso il secondo palo dove arriva capitan Zanotti che colpisce al volo ma manda alto. Al 22' risponde il Sassuolo: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Russo fa la sponda per Pieragnolo che tenta il mancino, ma la sua conclusione finisce alta. Alla mezz'ora, Carboni si invola sulla sinistra, entra in area ma sul momento più bello viene chiuso da Loeffen che è bravo a non commettere fallo. Poco dopo, chance per il Sassuolo, cross dalla sinistra di Pieragnolo, sul secondo palo spunta in spaccata Kumi, Botis si salva e para con un po' di fortuna. La prima frazione va in archivio sullo 0-0.

Secondo tempo: Cannavaro regala i tre punti al Sassuolo

Al 19' l'interista Curatolo prova a involarsi in contropiede, ma Cannavaro interviene bene in scivolata sradicando il pallone dai piedi dell’attaccante nerazzurro. Al 30' è sempre Curatolo a farsi pericoloso con un destro che si stampa sulla traversa. Al 38' però il Sassuolo passa: angolo dalla destra, il portiere nerazzurro Botis esce male, sul secondo palo c'è Cannavaro che fa centro. Nel finale l'Inter perde la testa e rimane in nove per l'espulsione di Andersen dopo un intervento durissimo su Pieragnolo e quella di Stabile (per doppia ammonizione) per un fallo su Sasanelli. Termina 1-0 per i neroverdi.