Sassuolo, Dionisi: "Ferrari assenza importante. D'Andrea titolare? Vedremo"

SASSUOLO - Dopo due ko di fila, il Sassuolo vuole tornare a prendersi i tre punti. Lunedì sera, al Mapei Stadium Città del Tricolore, arriva il Verona . Così il tecnico neroverde Alessio Dionisi : "Dobbiamo cercare di dare continuità alle nostre prestaizoni. I risultati non sono stati quelle sperati nelle ultime due, ma la prestazione è stata ottima. D'ora in poi dobbiamo essere più prestativi, l'ambizione ce l'hanno tutti, ma dobbiamo fare il meglio ottenendo il risultato per cercare di consolidarci. Il Verona ha grandi motivazioni e dovremo essere bravi ad adattarci all'avversario. Ci sono partite dove riesci a giocare di più ma noi abbiamo anche altre qualità che pensiamo di non dover stimolare ma in queste partite dobbiamo stimolare quel qualcosa in più".

Dionisi: "Berardi non ci sarà, ma si sta allenando. Traorè si sta riprendendo, ma non può giocare tutta la partita. Contento per Alvarez"

"Berardi non si sta allenando in gruppo ma è una bella notizia, lunedì non ci sarà, ma il fatto che si sta riallenando è importante. Traorè sta recuperando minuti nelle gambe, ma dopo la guarigione abbiamo fatto delle valutazioni, o lo portavamo al massimo dello splendore fisico e arrivavamo alla sosta, o lo prendevamo così e lo alleniamo per avere più minuti, tutta la partita non la può avere ma la partita di Bergamo gli è servita tanto per la testa e per le gambe. Laurientè e Thorstvedt? Stanno bene e si sono allenati, salvo imprevisti saranno disponibili. D'Andrea titolare? Non so se giocherà. Dopo Torino non ha giocato tanto, dopo Bergamo potrebbe giocare oppure no. Non ci sarà Berardi ma non c'è solo D'Andrea, un po' di soluzioni le abbiamo e quindi sto valutando e valuterò ancora. Dobbiamo accompagnarlo nel porre le basi affinché lui si possa confermare. Alvarez tra i pre convocati dell'Uruguay? Sono molto contento, potrebbe andare al Mondiale e tornare con un bagaglio importante. Per me vale la stessa cosa di D'Andrea, fermo restando che di D'Andrea si parla perché era sconosciuto, Alvarez perché arriva da un altro Continente e perché è stato pagato una certa somma. Se Pinamonti sta giocando di più è perché lo ritengo, in questo momento, più pronto. Traorè mezzala nel 4-3-3? Potrebbe farla. Ora ha giocato di più Thorstvedt che sta facendo vedere un pò di più le sue qualità, prima c'era Henrique. Obiang ha giocato poco e lo ritengo importante come giocatore, non solo come uomo".

Dionisi: "Ferrari assenza importante. Solo Toljan a destra? Ci sono alternative"

"In settimana proviamo anche alternative perché è l'unico terzino destro di ruolo ad oggi nella rosa ma abbiamo 4 terzini e non è detto che un mancino giochi a destra, in alcune squadre lo vedo, oppure un centrale. Sicuramente non si cambia modulo, diciamo che le alternative nonostante l'assenza di Muldur cerchiamo di allenarle. Ferrari invece è un'assenza importante, è il capitano di questa stagione. Manca una figura di riferimento ma l'importante è che non manchi durante la settimana, poi se c'è in partita è meglio. Staffetta Rogerio-Kiriakopoulos? Sono due terzini bravi. Non è semplice gestirli perché quando gioca uno l'altro vuole giocare. Ora ha trovato più continuità Rogerio e ha fatto bene, Kyria ha fatto bene avanti. Non è chiusa una porta, non ci sono scelte fatte, le scelte non sono mai scontate. A me piace dare continuità ai giocatori, fermo restando che vorrei alternarli e vorrei farli giocare tutti, quelli che meritano".