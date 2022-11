Sassuolo, Dionisi dopo la Roma: "Buona prestazione, rammarico per il pari"

REGGIO EMILIA - "La prestazione ci soddisfa, per il risultato c'è un po' di rammarico: prima del loro gol avevamo avuto una grande occasione, Mi è piaciuto lo spirito, spero che questa partita possa farci capire che atteggiamento dovremo avere". Lo ha dichiarato a Dazn il tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi, dopo il pareggio con la Roma: "Abbiamo fatto quel che dovevamo fare, calciando più della Roma e segnando su una bella giocata. I ragazzi lo meritavano, sono stati giorni delicati, ricadiamo in errori che erano frequenti l'anno scorso. Laurienté? Giocando ha cercato di apprendere il più possibile, ha grandi margini e può fare ancora di più. Pinamonti? Sono contento per lui e per la squadra, se lo meritava. Io pretendo tanto e questo è un gol da attaccante, su Pinamonti non ho dubbi. Empoli? Non ci ho dormito: tra poco giocheremo contro il Bologna cercando di non commettere lo stesso errore. Berardi? Sta bene, ha giocato i minuti che aveva. Alla sosta manca poco, lui fa tanta differenza, è difficile giocare senza Berardi. E' già una spinta averlo in panchina", ha concluso Dionisi.