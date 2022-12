Sassuolo, Dionisi esalta Berardi: "Sposta più lui per noi che Mbappé per la Francia"

ROMA - "Berardi ci è mancato tanto. Come Mbappé alla Francia? Secondo voi la Francia senza Mbappé otterrebbe gli stessi risultati? Parlando di gioco dico di sì, ma stiamo parlando di un gioco a basso punteggio. Sono sempre gli stessi giocatori che determinano. Non volevo fare il paragone Mbappé-Berardi ma per certi aspetti è stato più determinante Berardi nel Sassuolo in questi 10 di Serie A con il Sassuolo che Mbappé con la Francia perché la nazionale transalpina ha anche altri campioni". Queste le parole dell'allenatore del Sassuolo, Alessio Dionisi, ai microfoni de L'Ultimo Uomo-Il podcast. "La presenza di Berardi alza il livello di tutti - continua Dionisi -. Senza la sua presenza alcuni giocatori si responsabilizzano. Berardi sposta tanto e lo fa anche in allenamento. Ci sono categorie e vari livelli negli allenatori, nelle squadre e nei giocatori. Noi abbiamo in squadra un giocatore veramente bravo. Un vero peccato non averlo avuto, adesso speriamo che le cose saranno più fluide". Dionisi si sofferma poi su Traorè : "Speriamo che Junior riprenda il cammino interrotto a maggio. Ha fatto una seconda parte di stagione l'anno scorso all'altezza delle sue qualità. Il problema di Junior è la continuità mentale, non è semplice trovare continuità in un campionato così competitivo e così mediatico. Mi auguro che dalla ripresa si possa rivedere il Traorè della seconda parte di stagione".