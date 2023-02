Sassuolo-Napoli, dove vederla in tv Sky o Dazn

Partita: Sassuolo-Napoli

Orario partita: ore 20.45

Canale Tv: Dazn

Pay TV Streaming: Dazn

Dove e a che ora vedere Sassuolo-Napoli orari e canali

Sassuolo-Napoli, match valido per la ventitreesima giornata di Serie A, è in programma alle 20.45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia e sarà trasmessa in diretta da Dazn. In streaming il match sarà visibile su Dazn.

Sassuolo-Napoli in Diretta: la cronaca

Il Sassuolo di Dionisi è reduce da quattro risultati utili di fila (2 vittorie e 2 pareggi). I neroverdi affronteranno il Napoli capolista dopo il pareggio per 2-2 ottenuto alla Dacia Arena contro l'Udinese. Viaggia a gonfie vele la banda di Spalletti, saldamente al primo posto in classifica con un +15 sull'Inter seconda. Il Napoli è reduce da 6 vittorie consecutive in campionato. Nell'ultimo turno i partenopei hanno battuto al Maradona la Cremonese (3-0, reti di Kvaratskhelia, Osimhen ed Elmas). Qui le probabili formazioni.

Sassuolo-Napoli, segui la diretta sul nostro sito

