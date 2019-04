Fognini: «Con la Pennetta sesso anche 15 volte a settimana»

ROMA - Fresco campione al Masters di Montecarlo, Fabio Fognini si è concesso alle Iene per un'intervista tra segreti e rivelazioni hot. 'Fogna' ha parlato del suo rapporto con Flavia Pennetta, ammettendo che «almeno 12-15 volte alla settimana» i due fanno sesso. Anche durante i tornei? «Almeno sette, otto volte. Anche prima della partita, lo consiglio», la riposta del tennista. L'intervista è proseguita su questo filone: «Il primo bacio? A 15 anni e la verginità l'ho persa a 17 anni». Su Instagram Fognini ha aumentato in modo esponenziale i propri fan, alcuni dei quali - donne soprattutto - lo tampinano di messaggi: «A fare il tennista si acchiappa, ma c’è il mastino napoletano che mi controlla. Mia sorella e Flavia mi passano al setaccio il telefono, ma non ho avuto tante donne e l’unica famosa è Flavia», ha concluso.

