Sonego ad Antalya vince il suo primo titolo Atp

ANTALYA (TURCHIA) - Buona la prima per Lorenzo Sonego che alla prima finale nel circuito maggiore vince il suo primo torneo Atp in carriera. Il piemontese nell'ultimo atto del torneo Atp 250 Antalya Open con un montepremi di 445.690 euro, disputato sui campi in erba della città turca, ha battuto il serbo Miomir Kecmanovic, numero 82 del mondo, per 2 set a 1 con il punteggio di 6-7, 7-6, 6-1. Con questo risultato il piemontese da lunedì entrerà in top50. Adesso l'azzurro vola a Londra per Wimbledon, dove ad attenderlo per il primo turno ci sarà lo spagnolo Marcel Granollers, numero 105 del mondo.

Sonego supera Kecmanovic in tre set

Primo set molto equilibrato con il tennista azzurro che spreca quattro set point prima di perdere il parziale al tie-break per 7-5. Nella secondo parziale Kecmanovic ha l'occasione di chiudere la sfida al decimo game ma Sonego è bravo ad annullare il match ed imporsi al tie break per 7-5. L'occasione sprecata taglia le gambe al serbo che nel quarto game del terzo set stecca il dritto e si fa brekkare dall'azzurro. Il match finisce qui con Sonego che vince i successivi 3 game e chiuude il terzo parziale 6-1 in soli 25 minuti.