Nadal vince ad Acapulco l'85° torneo della carriera: battuto Fritz in finale 6-3 6-2

ACAPULCO (Messico) - Il numero 2 del mondo Rafael Nadal ha battuto per 6-3, 6-2 l'americano Taylor Fritz, aggiudicandosi il torneo ATP 500 di Acapulco: il suo primo titolo nel 2020, l'85° della sua carriera. Per lo spagnolo si tratta del terzo titolo in Messico, dopo quelli vinti nel 2005 e nel 2013, quando il torneo era ancora giocato sulla terra battuta. Fritz, 22 anni, numero 35 del ranking mondiale, ha disputato la sua quinta finale in carriera vincendo però un solo titolo, quello ottenuto nel torneo ATP 250 ad Eastbourne nel 2019. Anche sul cemento, tuttavia, per Nadal è tutto facile in questo match portato a casa in poco più di un'ora. Dopo un primo set equilibrato, con solo due palle-break concesse ed annullate da Fritz, la svolta arriva nell'ottavo game quando Nadal toglie il servizio all'avversario e serve con decisione per vincere il primo set. Nel secondo, invece, la gara scivola di mano al giovane Fritz che perde due volte il servizio e consegna la vittoria a Rafa Nadal. "Ad Acapulco ho vinto il mio primo grande torneo in carriera, nel 2005. Essere campione qui di nuovo dopo 15 anni è speciale. Non potrò ringraziarvi abbastanza, qui mi fate davvero sentire a casa", ha dichiarato Nadal omaggiando così il pubblico e l'organizzazione dell'Abierto Mexicano, dopo aver vinto senza perdere nemmeno un set.