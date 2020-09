NEW YORK (Stati Uniti) - Non si ferma il cammino di Daniil Medvedev che approda in scioltezza agli ottavi di finale degli Us Open. Il russo, numero 5 della classifica mondiale Atp, ha piegato lo statunitense Jeffrey John Wolf, numero 138 del mondo, con il punteggio di 6-3, 6-3, 6-2 in un'ora e 48 minuti di match. Medvedev attende adesso il vincente della partita tra il francese Tafoe e l'ungherese Fucsovics.