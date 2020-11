LONDRA - Ottimo esordio per Daniil Medvedev che ha battuto Alexander Zverev nella la prima giornata del Gruppo A delle Atp Finals in corso di svolgimento alla O2 Arena di Londra. Il russo, numero 4 del ranking, si è imposto sul tedesco, numero sette al mondo, in due set con il punteggio di 6-3, 6-4 in un'ora e 29 minuti di gioco. Nello stesso gruppo Novak Djokovic ha superato Schwartzman.