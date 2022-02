Ranking Atp: Medvedev al comando, Berrettini settimo e Sinner 11esimo

MILANO - C'è un nuovo leader del ranking Atp: si tratta del russo Daniil Medevdev, che diventa il 27esimo numero 1 in classifica mondiale. Il russo interrmpe una striscia di 18 anni di dominio di Federer, Djokovic, Nadal e Murray, ovvero i Fab Four. Ma Novak, grazie alla vittoria di Nadal in Messico contro Medvedev, tra un paio di settimane tornerà al comando (è stato al vertice per 86 settimane consecutive): Il 13 marzo scadranno i 250 punti del successo al torneo di Marsiglia del 2021. Il russo non ha giocato il torneo nel 2022 e non ha piazzamenti in altri eventi con cui rimpiazzare quei 250 punti. Djokovic, al contrario, non perderà nulla e il 14 marzo inizierà la 362ma settimana da numero 1 del mondo. La gerarchia potrebbe invertirsi di nuovo dopo il Masters 1000 di Indian Wells.