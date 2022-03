Indian Wells, esordio ok per Fognini: battuto Andujar

INDIAN WELLS (STATI UNITI) - Esordio ok per Fabio Fognini nel torneo di Indian Wells, il primo Master 1000 della stagione. Il tennista azzurro soffre, ma porta a casa il successo contro lo spagnolo Andujar, battuto in tre set. Il numero 36 al mondo è protagonista di una partenza in salita, cedendo la prima partita all'avversario (3-6), ma poi esce alla distanza. Strappa immediatamente il servizio all'avversario e tiene il vantaggio fino alla fine della seconda frazione (6-4). Nel terzo e decisivo set, Fognini porta a casa due break e chiude in due ore e sette minuti, con il risultato di 3-6, 6-4, 6-3.