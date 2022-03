Indian Wells, Kostyuk e Osaka ok all'esordio

Naomi Osaka e Marta Kostyuk, per motivi diversi, sono le protagoniste degli incontri disputati nella notte italiana e validi per il primo turno del "BNP Paribas Open", secondo WTA 1000 stagionale dotato di un montepremi di 8.761.725 dollari sul cemento californiano dell'Indian Wells Tennis Garden. La giapponese, in tabellone dopo il forfait di Camila Giorgi, ha battuto la statunitense Sloane Stephens con il punteggio di 3-6, 6-1, 6-2 e al secondo turno, sfiderà la russa, testa di serie numero 21, Veronica Kudermetova. Vittoria piena di significati e di commozione per l'ucraina Marta Kostyuk che ha battuto Maryna Zanevska, naturalizzata belga ma nata a Odessa, 6-7(5), 7-6(6), 7-5 dopo oltre tre ore di partita chiuse con un forte abbraccio tra due ragazze messe a dura prova da quel che accade in Ucraina. "I genitori di Maryna sono in Ucraina, in una zona più tranquilla ma sono tutti preoccupati - le parole della Kostyuk riportate da Supertennis -. Le ho detto che ha giocato un match incredibile, che andrà tutto bene e le nostre famiglie staranno bene. Mentalmente è una situazione difficilissima, oggi è stato duro andare in campo. Quando mi sono svegliata non sapevo cosa aspettarmi dal mio corpo, ma credevo che non avrei potuto vincere".