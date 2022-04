Miami, Hurkacz infrange i sogni di Medvedev e vola in semifinale

MIAMI (Stati Uniti) - Si completa il quadro delle semifinali del Masters 1000 di Miami con un colpo di scena. Infatti il polacco numero 8 al mondo Hubert Hurkacz ha battutto Daniil Medvedev 7-6(7), 6-3 volando in semifinale ed infrangendo i sogni del russo: a Medvedev serviva raggiungere la semifinale per poter tornare numero 1 al mondo. In semifinale Hurkacz affronterà il giovane fuoriclasse spagnolo Carlos Alcaraz reduce da una maratona di tre set contro il serbo Miomir Kecmanovic: 6-7, 6-3, 7-6(5) dopo 2 ore e 23 minuti di battaglia. Nell'altra semifinale si affronteranno Casper Ruud e l'argentino Francisco Cerundolo.