Billie Jean King Cup, Garbin: "Francia forte ma Italia motivata"

"La Francia ha tre giocatrici ex top 10, con grande esperienza, ma noi siamo una squadra giovane, piena di entusiasmo, un gruppo molto unito che sta crescendo bene". Così la capitana dell'Italia femminile di tennis, Tathiana Garbin, nella conferenza stampa di presentazione della sfida in programma ad Alghero il 15 e 16 aprile, valida per il turno preliminare della Billie Jean King Cup 2022. "Si sta creando un bel gruppo - ha detto Garbin -. Le ragazze si frequentano anche al di fuori della nazionale, durante i tornei, sappiamo che non è facile per uno sport individuale creare un certo tipo di feeling. Siamo fiduciosi e positivi per questa sfida. Non voglio dare troppi indizi alle avversarie, quindi lasciamo un velo di mistero sulle scelte". Garbin ha convocato cinque giocatrici: Camila Giorgi (numero 30 Wta), Jasmine Paolini (47), Lucia Bronzetti (85), Martina Trevisan (88), Elisabetta Cocciaretto (239).