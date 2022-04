Medvedev si opera, Roland Garros a rischio: "Ho un'ernia"

ROMA - Il tennista russo Daniil Medvedev è costretto a fermarsi per un infortunio che rischia di fargli perdere tutta la stagione sulla terra battuta: "Negli ultimi mesi ho giocato con una piccola ernia - scrive Medvedev sui social - insieme al mio team ho deciso di fare una piccola operazione per risolvere il problema. Probabilmente starò fuori per i prossimi 1-2 mesi e lavorerò sodo per tornare presto in campo. Grazie per tutto il supporto". Il russo da lunedì resterà al numero 2 della classifica mondiale dopo la sconfitta nei quarti nel torneo Atp Masters 1000 di Miami. A causa dell'infortunio è in dubbio la presenza di Medvedev al Roland Garros, che inizia il 22 maggio. Più probabile un rientro sull'erba in vista del torneo di Wimbledon, in programma dal 27 giugno.