Wta Charleston, Paolini al secondo turno: sconfitta la Lee

MILANO - Buona la prima per Jasmine Paolini, l'unica azzurra in gara nel "Credit One Charleston Open", torneo WTA 500 con un montepremi di circa 600'000€ di scena sui campi in terra verde di Charleston, in South Carolina. La 26enne di Castelnuovo di Garfagnana, n.48 del ranking, ha sconfitto 6-3, 6-3, in un'ora e venti minuti di gioco, la rumena Gabriela Lee, n.259 WTA, proveniente dalle qualificazioni. Al secondo turno Paolini sfiderà la statunitense Jessica Pegula, n.13 WTA e reduce dalla semifinale al Miami Open, dove è stata battuta dalla Swiatek, poi vincitrice del torneo.