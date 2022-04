Atp Montecarlo, Sonego vince al debutto: battuto Ivashka

MONTE CARLO (MONACO) - Debutto vincente per Lorenzo Sonego nell'Atp di Montecarlo (terzo Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 5.415.410 di euro). Sulla terra rossa del Country Club il 26enne torinese, n. 26 del ranking e 16ª testa di serie nel Principato di Monaco, ha superato in due set (6-3, 6-3) il 28enne bielorusso Ilya Ivashka (n. 44 Atp), che a Montecarlo non ha mai vinto un match di 'main draw'. Decisivi tre break (uno nel primo set e due nel secondo) per spianare la strada all'azzurro che ha invece tenuto sempre il servizio e nei sedicesimi affronterà il vincitore della sfida tra il 24enne statunitense Maxime Cressy (n. 69) e il 26enne serbo Laslo Djere (n. 62).