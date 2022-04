Schneider muore a soli 41 anni. Coric: "Riposa in pace"

ROMA - "Kiki" non ce l'ha fatta. Si è spento a 41 anni, per un cancro, l'allenatore croato Kristijan Schneider. Molto amato nel mondo del tennis, il coach aveva lavorato con giocatrici di livello quali Ana Konjuh, Bernarda Pera e soprattutto con Olga Danilovic: con quest'ultima aveva interrotto ogni collaborazione nel 2019 per curarsi da un tumore al colon-retto. Nel circuito maschile, Schneider aveva lavorato principalmente con Borna Coric, con il quale aveva instaurato una solida amicizia. Sul suo account Twitter, il tennista croato ha salutato con parole commosse e per l'ultima volta il suo ex coach: "Riposa in pace, sono stato fortunato ad averti nella mia vita".