Atp Estoril, Auger-Aliassime ai quarti di finale. A Monaco avanza Ruud

Felix Auger-Aliassime vola ai quarti del " Millennium Estoril Open ", torneo Atp 250 dotato di un montepremi di 534.555 euro che si disputa sulla terra rossa dell' Estoril , in Portogallo . Testa di serie numero 1, il canadese rimonta il lucky loser spagnolo Carlos Taberner per 1-6 6-2 6-2. Fuori invece Marin Cilic , terza forza del tabellone, battuto 1-6 6-1 6-4 dall'argentino Sebastian Baez . Ai quarti Richard Gasquet , vittorioso per 7-6(5) 6-2 su Hugo Dellien .

Atp Monaco, Ruud ai quarti

In Germania, Casper Ruud si qualifica per i quarti del "BMW Open", Atp 250 da 534.555 euro che si disputa sui campi in terra battuta dell'Iphitos Tennis Cluba Monaco di Baviera. Il norvegese, secondo favorito del tabellone, ha rimontato Alex Molcan per 3-6 6-4 6-4. Fuori invece Reilly Opelka, testa di serie numero 3, battuto 7-6(4) 6-2 dal tedesco Oscar Otte.