Holger Rune e Botic van de Zandschulp si affronteranno in finale al "BMW Open", Atp 250 da 534.555 euro che si disputa sui campi in terra battuta dell'Iphitos Tennis Cluba Monaco di Baviera, in Germania. Il danese, in tabellone con una wild-card, regola con un doppio 6-4 il tedesco Oscar Otte e giocherà la sua prima finale nel circuito maggiore così come il 26enne olandese, testa di serie numero 8, che si è imposto su Miomir Kecmanovic, numero 7 del seeding, per 2-6 7-6(4) 6-4.