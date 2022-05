Tennis, Kevin Anderson si ritira a 35 anni: "Ho dato il meglio"

Il due volte finalista del Grande Slam Kevin Anderson ha annunciato il suo ritiro dal tennis professionistico all'età di 35 anni. Il tennista sudafricano ha perso contro Rafael Nadal la finale agli Us Open nel 2017 e contro Novak Djokovic a Wimbledon nel 2018. In carriera Anderson ha vinto sette titoli Atp in singolare, l'ultimo agli Hall of Fame Tennis Championships di Newport lo scorso luglio. Tutti i suoi trofei sono arrivati sulle superfici veloci erba o cemento, grazie soprattutto ad un gran servizio. Ha annunciato il suo ritiro con un post su Twitter. "Il tennis mi ha portato ben oltre le mie radici a Johannesburg, in Sud Africa, e mi ha davvero dato il mondo", ha scritto in merito a quella che ha definito una "difficile decisione". "Ho vissuto tante sfide ed emozioni diverse", ha aggiunto. Anderson ha raggiunto la posizione numero 5 nel ranking Atp nel 2018, proprio dopo la finale giocata all'All England Club.