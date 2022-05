Roland Garros, Giannessi fuori al 1° turno. Nadal batte Thompson in 3 set

PARIGI (Francia) - Alessandro Giannessi esce di scena al primo turno del Roland Garros, sconfitto dopo una battaglia lunga cinque set dal croato Borna Gojo. Il tennista ligure cede nel primo 6-4, poi ribalta la situazione con un doppio 7-6, concedendo all'avversario al tie-break 3 punti nel secondo e 4 nel terzo, quindi si arrende con l'analogo punteggio nel quarto (con 4 palle vincenti a proprio favore). Decisivo il 6-4 di Gojo nel quinto ed ultimo set. Passeggia invece Rafa Nadal, che liquida in 3 set Jordan Thompson (numero 82 del mondo) con un triplo 6-2. Vittoria senza problemi anche per la testa di serie numero 10, il britannico Cameron Norrie, che ha superato il francese Guinard, mente è più complicato il debutto di Taylor Fritz: il vincitore degli Indian Wells 2022 ha dovuto faticare per 3 ore e 34 minuti contro l'argentino Rodriguez Taverna battendolo 6-4 al 5° set. Fuori con Moutet il 37enne svizzero Stan Wawrinka, campione a Parigi nel 2015, out anche Opelka, ko con Krajinovic.