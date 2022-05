Nadal choc: "Quella contro Djokovic potrebbe essere l'ultima partita al Roland Garros"

PARIGI - Nadal ha fatto fuori agli ottavi Auger-Aliassime ed è volato ai quarti del Roland Garros contro Djokovic , ma la sfida con il numero uno al mondo serbo potrebbe anche essere l'ultima dello spagnolo nello Slam francese. Il maiorchino soffre un dolore al piede che non gli dà tregua e che potrebbe costringerlo a salutare in anticipo il torneo, qualora dovesse battere Novak, o peggio che potrebbe mettere a rischio il suo finale di carriera.

L'allarme di Nadal

"La partita con Djokovic potrebbe essere la mia ultima partita qui, conosco il Roland Garros di giorno e preferirei giocare di giorno. Ho attraversato un processo complicato con il mio piede e non so cosa accadrà alla mia carriera. Quello che cerco di fare è divertirmi e continuare a vivere il sogno di giocare a tennis e raggiungere gli ultimi round del Roland Garros", ha spiegato Nadal. Il match contro Djokovic è in programma per martedì 31 maggio.

Djokovic: "Giocare di giorno o di notte? Non decidiamo noi..."