Roland Garros, Gauff in semifinale: sfiderà l'azzurra Trevisan

PARIGI (FRANCIA) - Sarà Cori Gauff a sfidare Martina Trevisan nella semifinale del Roland Garros , secondo Slam della stagione in corso sulla terra rossa di Parigi . La 18enne statunitense (n. 23 del mondo), nel suo quarto di finale, ha infatti battuto in due set (7-5, 6-2) la connazionale Sloane Stephens che di anni ne ha 29 e nel ranking Wta occupa invece la 64ª posizione.

Ora la sfida con Trevisan

Una partita in discussione solamente nel primo set quella vinta dalla Gauff che dopo averla spuntata sul 7-5 non ha poi alzato il piede dall'acceleratore, mentre la Stephens ha accusato il colpo e ceduto più velocemente (2-6). A passare il turno dunque è la più giovane delle statunitensi che proverà ora a negare alla 28enne fiorentina Trevisan (attualmente n. 59 al mondo e vittoriosa in tre set sulla 19enne canadese Leylah Annie Fernandez, n. 18 Wta) il sogno di disputare la finale del Roland Garros.