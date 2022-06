Ruud, scintille con Rune: il gesto a fine partita fa discutere

PARIGI (Francia) - Casper Ruud si è aggiudicato il "derby scandinavo" dei quarti di finale del Roland Garros battendo il danese Holger Rune diventando il primo norvegese nella storia a raggiungere una semifinale in un torneo del Grande Slam. La partita è stata molto combattuta e tesa visto la posta in palio e l'occasione da sfruttare con le assenze di Medvedev e Tsistipas eliminati proprio dai due tennisti nordici. Una tensione palpabile che i due tennisti non hanno nascosto scoccandosi frecciate durante i cambi campo e sfociata con un gelido saluto al termine della partita: Rune stringe la mano a Ruud palesemente innervosito, senza guardare in faccia l'avversario e andandosene di fretta verso la panchina. Il tutto con Ruud che osserva e scuote la testa incredulo.