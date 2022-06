Swiatek, trionfo con Lewandowski in tribuna: "Spero che torni"

PARIGI (FRANCIA) - Robert Lewandowski ha assistito al trionfo della connazionale Iga Swiatek nella finale femminile del Roland Garros, secondo Slam stagionale andato in scena sulla terra battuta parigina. L'attaccante polacco del Bayern e la tennista si sono stretti la mano e abbracciati in tribuna al termine della partita a Parigi. Un tifoso d'eccezione per la numero 1 della classifica Wta che ha espresso alla stampa francese la sua soddisfazione dopo l'incontro con Lewandowski: "Non lo sapevo e sono felice. Non so se sia un appassionato di tennis. Ma voglio dire 'Wow!'. Spero che gli sia piaciuto e che torni".